Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Containerbrand

Freiburg (ots)

Ein Abfallcontainer hat am Mittwochabend, 11.08.2021, in Laufenburg-Luttingen gebrannt. Kurz nach 18.00 Uhr war das Feuer auf dem Gelände einer Schule bemerkt worden. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Der Container wurde beschädigt. Wegen Umbaumaßnahmen stand der Abfallcontainer dort. Die Brandursache konnte nicht geklärt werden.

