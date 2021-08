Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Motorradfahrerin verunglückt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 11.08.2021, ist auf der K 6556 zwischen Waldhaus und Nöggenschwiel eine Motorradfahrerin verunglückt. Die 40-jährige war gegen 20:15 Uhr in einer Kurve auf Schotter geraten. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihre Maschine und stürzte neben der Straße. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Der Schotter auf der Straße stammte vom Bankett. Durch das Befahren des Banketts hatte sich verdichtete Schotter gelöst und auf der Fahrbahn verteilt.

