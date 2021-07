Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geldautomatensprengung in Dormagen-Horrem

Dormagen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es um 02:43 Uhr zu mehreren Detonationen an einem Geldautomaten an einer VR-Bank in Dormagen-Horrem. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute mit einem schwarzen Pkw Kombi in Richtung BAB 57 / Köln. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Wöf.)

