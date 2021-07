Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bewaffneter versucht Rucksack zu entreißen - Wer kann Hinweise geben?

Dormagen (ots)

Am Donnerstag (01.07.), gegen 23:00 Uhr, erschien eine 19 Jahre alte Frau aus Dormagen bei der Polizeiwache, weil sie Opfer eines versuchten Raubüberfalls wurde. Die Frau war auf dem Heimweg vom Bahnhof, als ihr gegen 21:45 Uhr auf Höhe eines Garagenhofs an der Straße "Am Stellwerk" unvermittelt ein Mann gegenübertrat. Der Unbekannte war mit einem Küchenmesser bewaffnet, sprach die Frau in einer unverständlichen Fremdsprache an und versuchte ihr den Rucksack zu entreißen. Dem Opfer gelang es, auf dem Fahrrad zu fliehen, sodass der Räuber ohne Beute blieb. Da das Mobiltelefon der Frau bei der Flucht beschädigt wurde, war ihr eine zeitnahe Verständigung der Polizei nicht möglich.

Täterbeschreibung: männlich, 20 bis 30 Jahre alt, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, schlanke Statur, dunkele kurze Haare, weiße Mund-Nasen-Maske, dunkle Regenjacke, blaue Jeans.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 25 zu melden.

Informieren Sie umgehend den Notruf (110) wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Versuchen Sie, sich das Aussehen von Tatverdächtigen möglichst genau einzuprägen und notieren Sie das Kennzeichen von Fahrzeugen. Sie helfen so der Polizei bei der Aufklärung von Straftaten.

