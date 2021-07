Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fahndet nach Einbrecher - Zeugenaufruf

Dormagen (ots)

Ein Unbekannter ist am Donnerstag (01.07.), gegen 11:40 Uhr, in ein Seniorenheim an der Virchowstraße eingedrungen. Vermutlich über die zum Lüften offenstehende Balkontür der Erdgeschosswohnung gelangte der Mann in den Wohn- und Schlafraum. In dem Zimmer machte er sich offenbar an einer Kommode zu schaffen und flüchtete anschließend aus bislang unbekannten Gründen. Eine Zeugin bemerkte den Einbrecher, als er vom Balkon sprang und in Richtung Röntgenstraße davonlief. Der Bewohner war zur Tatzeit nicht anwesend. Ob der Einbrecher Beute erlangte, ist bislang unklar.

Täterbeschreibung: männlich, 170 bis 180 Zentimeter groß, schlanke Statur, gebräunte südländische Erscheinung, sprach gebrochen Deutsch, kurze, lockige dunkle Haare, rot/weiß diagonal gestreiftes T-Shirt, kurze dunkle Hose, Umhängetasche.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Ergreifung des Flüchtigen.

Hinweise auf den Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell