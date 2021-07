Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unverschlossenes E-Bike gestohlen - Tipps der Polizei zur richtigen Sicherung der wertvollen Drahtesel

Neuss (ots)

Am Mittwoch (30.06.), in der Zeit von 11:50 bis 12:00 Uhr, entwenden Unbekannte ein unverschlossenes E-Bike an der Erftstraße. Das goldfarbene Pedelec der Marke Stella, Modell Livorno Superior MDS hat eine 28 Zoll große Bereifung und einen Motor vom Typ Shimano Steps E5000.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Fahrrades geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät: Fahrräder immer anschließen, damit sie nicht weggetragen werden können. Hierfür beim Schlosskauf auf ein ausreichend großes Schloss zum Anschließen achten. Den besten mechanischen Diebstahl-Schutz bieten stabile Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Beim Kauf auf "geprüfte Qualität" und hochwertiges Material, wie durchgehärteten Spezialstahl, sowie massive Schließsysteme achten. Hilfe bei der Suche nach einem guten Schloss bietet der Verband Schadensversicherer (VdS). Auf der Website des Verbands unter www.vds-home.de finden Interessierte in der Rubrik "Einbruch & Diebstahl" eine Übersicht über VdS-getestete und zertifizierte Zweiradschlösser. VDS geprüfte Zweiradschlösser werden in die Klassen A (Fahrräder) und B (Motorräder) eingestuft. Das Gütesiegel VdS steht für Qualität und Zuverlässigkeit. Mit dem VdS-Gütesiegel versehene Schlösser wurden in den VdS-Laboratorien umfangreichen und strengen Tests unterzogen. Auch die Stiftung Warentest veröffentlicht regelmäßig Tests von Fahrradschlössern im Internet: www.test.de. Weitere Informationen unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/.

