POL-NE: Taschendiebe nutzen Gedränge an Bushaltestelle - Achten Sie auf Ihre Wertsachen!

Neuss (ots)

Am Donnerstag (01.07.), gegen 13 Uhr, stieg ein lebensälterer Neusser an der Haltestelle am Niedertor in einen Bus der Linie 854 ein und bemerkte kurz darauf, dass seine Geldbörse aus seiner Hosentasche entwendet worden war. Sowohl im Bus als auch an der Haltestelle sei es sehr voll gewesen, bemerkt habe er jedoch beim Einsteigen nichts. Er erstattete Anzeige.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Taschendiebe sind überall dort am Werk, wo Menschen abgelenkt sind oder großes Gedränge herrscht, sei es etwa vor Läden oder eben im öffentlichen Nahverkehr. Wer trotz umsichtigem Handelns (Taschen nicht aus den Augen lassen, Distanz zu Fremden wahren, Wertgegenstände nah am Körper tragen...) doch einmal Opfer der geschickten Diebe wird, sollte unverzüglich die Polizei verständigen und Bankkarten sperren lassen. Hierzu steht zum einen der Sperr-Notruf 116116 (unabhängig vom Bankinstitut) zur Verfügung, zum anderen aber auch die Möglichkeit des sogenannten KUNO-Verfahrens, das auch das bargeldlose Bezahlen mit der Karte durch die Täter verhindert. Dieses Sperrverfahren kann die Polizei mit den notwendigen Daten und dem Einverständnis des Karteninhabers durchführen. Tipp: Tragen Sie so wenig Wertgegenstände und Bargeld wie nötig bei sich und notieren Sie keinesfalls Ihre PIN auf einem Zettel oder im Handy. Mehr Informationen zum Schutz gegen Taschendiebstähle finden Sie auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

