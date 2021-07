Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drogenfund bei Personenkontrolle in Korschenbroich

Korschenbroich (ots)

Am Donnerstag (01.07.), gegen 19:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte im Rahmen der Streife zwei junge Männer im Bereich des Bahnhofs in Kleinenbroich. Dabei stellten sie Betäubungsmittel bei dem bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getretenen 18-jährigen Heranwachsenden aus Düsseldorf sicher.

Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

