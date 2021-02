Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wasserschutzpolizei hat Prinzessin Lillifee Fahrrad am Haken

Minden (ots)

Für Sicherheit sorgen, Verbrecher festnehmen, Tatorte aufnehmen - das und vieles mehr sind Aufgaben der Polizei an Land und auf dem Wasser.

Jedoch besonders gerne "zaubern" die Ordnungshüter vor allem Kindern ein Lachen ins Gesicht. So auch die Wasserschützer der Polizei Duisburg am Dienstagnachmittag (23. Februar, 15 Uhr) auf dem Mittellandkanal in Minden. Das Prinzessin Lillifee Fahrrad einer Vierjährigen war bei einer Pause in den Kanal gefallen und untergegangen. Ohne mit der Wimper zu zucken suchte die Streifenbootbesatzung mit einem Haken den Kanalgrund ab. Sie fand das rosafarbene Kinderfahrrad und zog es aus dem Wasser. Das glückliche Mädchen versprach, den Polizisten als Dankeschön ein Bild zu malen. Darauf freuen sich die Wasserschützer schon sehr.

