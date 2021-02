Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Minden, Rahden (ots)

Bei Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung von Ablenkung im Straßenverkehr, haben die Beamten des Verkehrsdienstes am Mittwoch auf der Mindener Ringstraße zahlreiche Fahrzeugführer gestoppt. Auch aus Rahden-Sielhorst gibt es nach Geschwindigkeitskontrollen Besonderheiten zu vermelden.

So fielen den Einsatzkräften bei dem mehrstündigen Einsatz in Minden insgesamt 36 Autofahrer sowie jeweils ein LKW- und ein Fahrradfahrer auf, die ihr Handy am Steuer benutzten. Sie erhalten eine Anzeige. Zudem stellten die Beamten in sechs Fällen eine unzureichende Ladungssicherung an Fahrzeugen fest. Zusätzlich erhob man acht Verwarngelder.

Zeitgleich richtete man ab den Nachmittagsstunden an der Lemförder Straße in Rahden-Sielhorst innerorts bei erlaubter Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h einen Kontrollpunkt ein. Hier überprüften die Beamten insgesamt das Tempo von 855 Fahrzeugen. Als Resultat des Einsatzes haben 62 Fahrzeugführer mit einem Verwarngeld zu rechnen, zwölf erhalten eine Anzeige. Dazu werden auch vier Fahrverbote verhängt.

Besonders negativ fielen den Polizisten zwei Fahrzeugführer auf, die jeweils um kurz vor 15.30 erstmals geblitzt worden waren. So kehrten beide später in der Gegenrichtung zurück und drückten abermals das Gaspedal zu weit nach unten. Während einer der beiden, ein VW-Fahrer, vormals mit 87 sowie später mit 96 Stundenkilometern geblitzt wurde, gelten für einen Mercedes-Fahrer die Messgeschwindigkeiten von 65 und 75 km/h.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell