Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: In Tempo-30-Zone: Polizei blitzt Mercedes-Fahrer mit 98 km/h

Bad Oeynhausen (ots)

Wegen eines Mercedes-Fahrers sind die Beamten am Dienstagnachmittag zum Parkplatz des Werre-Parks gerufen worden. Dazu gingen bei der Polizei wegen des Fahrers des hochmotorisierten Autos mehrere Beschwerdeanrufe ein.

So hatten besorgte Bürgerinnen und Bürger den Fahrer beobachtet, als dieser mehrmals mit offenbar unangepasster Geschwindigkeit über den dortigen Parkplatz und auf die zweispurige Mindener Straße gefahren war. Dabei ließ der Fahrer nach Angaben der Anrufer immer wieder den PS-starken Motor laut aufheulen. Während ein Streifenwagen auf der Anfahrt zu der Örtlichkeit nach dem beschriebenen AMG-Mercedes Ausschau hielt, fuhr dessen Lenker in der Innenstadt gegen 17.40 Uhr in eine Geschwindigkeitskontrolle an der Weserstraße.

Einsatzkräfte hatten zu diesem Zeitpunkt in der dortigen Tempo-30-Zone vor einem Seniorenheim und einem Kindergarten die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überwacht. So wurde der 22-jährige Mercedes-Fahrer aus Bad Oeynhausen an der beschriebenen Kontrollstelle mit gemessenen 98 Stundenkilometern gestoppt. Das hat nun ein dreimonatiges Fahrverbot für ihn zur Folge. Hinzu kommen zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld über 480 Euro.

Bei der Überwachung konnten zudem sechs weitere Geschwindigkeitsverstöße und ein Fahrzeugführer festgestellt werden, der mutmaßlich unter Drogeneinfluss sein Auto gesteuert hatte. Hinzu kamen an einer anderen Messstelle weitere sechs Tempoverstöße sowie ebenfalls eine Fahrt unter mutmaßlichem Betäubungsmitteleinfluss.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell