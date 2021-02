Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Parkplatzrempler am Krankenhaus

Lübbecke (ots)

Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Krankenhauses Lübbecke in der Virchowstraße bitten die Verkehrsermittler um Zeugenhinweise.

Am frühen Morgen hatte eine Autofahrerin gegen 5.50 Uhr am vergangenen Freitag (19.02.), ihren weißen Skoda Rapid auf dem Parkplatz P6 abgestellt. Bei ihrer Rückkehr gegen 13.20 Uhr bemerkte die Frau einen Schaden an der Beifahrertür. Ersten Spuren nach, gehen die Ermittler davon aus, dass der verursachende Autofahrer vorwärts in die Parklücke neben dem Skoda einfuhr und dabei das Auto touchierte.

Da sich der unbekannte Fahrzeugführer anschließend ohne seinen Pflichten nachzukommen von der Unfallstelle entfernte, bittet die Polizei nun um Zeugenweise. Diese werden vom Verkehrskommissariat Lübbecke unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

