Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Undankbarer Gast bei der Polizei

Freiburg (ots)

Besuch von einem undankbaren Gast hat das Polizeirevier Weil am Rhein am Mittwoch, 11.08.2021, erhalten. Ein 45-jähriger Mann mit zwei Hunden erschien gegen 13:20 Uhr dort und bat, die Toilette benutzen zu dürfen. Das wurde dem Mann gestattet, Dankbarkeit war allerdings nicht die Passion dieses Mannes. Nachdem sich seine Stimmung ins Aggressive wandelte, setzte er sich direkt vor die Eingangstüre. Nun täuschte er noch einen medizinischen Notfall vor und stellte sich bewusstlos. Als ein Rettungswagen eintraf, war er plötzlich wieder wohlauf. Anweisungen befolgte der alkoholisierte Mann nicht, weshalb er letztlich in Gewahrsam genommen werden musste. Auch der Aufenthalt in der Zelle führte zu keiner Gemütsänderung. Nach seiner Entlassung klingelte er ständig. Die Aufforderung, doch endlich zu gehen, quittierte er damit, dass er gegen die Eingangstüre des Reviers urinierte. Ein erneuter Gewahrsam war unausweichlich. Gegen den Mann werden Anzeigen erstattet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell