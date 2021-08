Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Auseinandersetzung vor dem Bahnhof - beteiligte Frau fährt alkoholisiert

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 11.08.2021, gegen 23:00 Uhr, kam es auf dem Bahnhofsvorplatz in Kandern zu einem Disput zwischen einer Frau und einer Gruppe Jugendlicher. Die 39-jährige Frau soll die Gruppe mit einem Brotmesser bedroht und einem Jugendlichen eine Ohrfeige verpasst haben. Hieraufhin ging ein 18-jähriger aus der Gruppe die Frau an und brachte sie auf den Boden. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagenbesatzungen an und trennte die Parteien. Da die Frau zuvor mit einem E-Scooter zur Örtlichkeit gefahren sein soll und sie rund 1,2 Promille intus hatte, wurde eine Blutprobe erhoben. Außerdem bestand für den E-Scooter kein Versicherungsschutz. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Markgräflerland übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell