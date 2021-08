Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen: Pedelec entwendet und Auto durchsucht - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ihr Unwesen trieben in der Nacht zum Mittwoch, 11.08.2021, Unbekannte im Burichweg. Ein Pedelec wurde aus einem Carport entwendet und an einem unverschlossenen Auto wurde das Handschuhfach durchwühlt. Auch das Auto stand in einem Carport, nur ein paar Häuser weiter als das Pedelec. Es kann von der gleichen Täterschaft ausgegangen werden. Eine Anwohnerin hörte gegen 03.30 Uhr das Klappern ihres Gartentores. Dies könnte ein Hinweis zur Tatzeit sein. Der entstandene Sachschaden ist noch unklar. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Burichweg gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

