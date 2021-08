Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zeugensuche nach Verkehrsunfall zwischen Auto und Fahrrad - Radfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 10.08.2021, gegen 17:50 Uhr, sind in Lörrach in der Baumgartnerstraße ein Auto und ein Fahrrad zusammengestoßen. Der 73 Jahre alte Fahrradfahrer verletzte sich dabei leicht. Eine 37 Jahre alte Opel-Fahrerin hatte zuvor die Absicht, aus dem Adlergäßchen in die bevorrechtige Baumgartnerstraße nach links einzubiegen. Zwei Fahrzeuge hielten nach einiger Zeit an, um der Frau das Einfahren zu ermöglichen. An diesen fuhr der Radfahrer links vorbei und kollidierte in der Folge mit dem einbiegenden Auto der Frau. Er stürzte und verletzte sich leicht. Sachschaden entstand in Höhe von rund 1600 Euro. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein (Kontakt 07621 9800-0) sucht Zeugen! Insbesondere die Autofahrer, die anhielten, werden gebeten, sich zu melden.

