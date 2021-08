Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Arbeiter von Gabelstapler erfasst - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.08.2021, ist auf einem Betriebsgelände in Ühlingen-Birkendorf ein Arbeiter von einem Gabelstapler erfasst worden. Der 43-jährige erlitt schwere Beinverletzung und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik verlegt. Gegen 14:40 Uhr war der rennende Arbeiter im Arbeitsbereich eines Gabelstaplers gestürzt und vom ausschwenkenden Heck erfasst worden.

