Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Autoreifen zerstochen - Tatverdächtiger flüchtet mit Pkw

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 11.08.2021, gegen 01:40 Uhr, hat ein Unbekannter mehrere Reifen an Fahrzeugen eines Pizzadienstes in Unterlauchringen zerstochen. Die zwei betroffenen Autos waren auf dem Parkplatz einer Gaststätte an der Bundesstraße geparkt. Mindestens sechs Reifen wurden mutwillig beschädigt. Ein Übernachtungsgast wurde auf die Tat aufmerksam und sprach den männlichen Tatverdächtigen an. Dieser flüchtete dann mit einem gegenüber abgestellten Auto in Richtung Oberlauchringen. Eine Frau, die in der Nähe war, stieg zuvor ebenso in den Pkw ein. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen (Kontakt 07751 8316-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell