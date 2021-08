Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Auto gerät nach Unfall in Brand - alle vier Insassen bleiben unverletzt

Freiburg (ots)

Nach dem Abkommen von der Straße ist auf der K 6556 bei Weilheim-Waldhaus in der Nacht zum Mittwoch, 11.08.2021, ein Auto in Brand geraten. Alle vier Insassen überstanden den Unfall unverletzt. Gegen 02:40 Uhr war der 18 Jahre alte Fahrer in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen touchierte mehrere kleinere Bäume und blieb schwer beschädigt liegen. Der Motorraum fing in der Folge Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor er auf das ganze Auto übergriff. Der Fahrer und seine ebenfalls jungen Mitfahrer kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Alle blieben unversehrt. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 3000 Euro. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

