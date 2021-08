Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Zwei Radfahrer stürzen schwer

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.08.2021, haben sich zwei Radfahrer in Stühlingen und bei Bettmaringen bei Stürzen schwer verletzt. Zur Mittagszeit hatte eine 68 Jahre alte Frau in der Hauptstraße die Kontrolle über ihr Rad verloren, als sie gegen den Bordstein gekommen war. Sie verletzte sich schwer und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Abend zog sich ein 66-jähriger Fahrradfahrer auf einem Feldweg bei Stühlingen-Bettmaringen schwerste Verletzungen zu. Kurz vor 19:00 Uhr war er bewusstlos auf dem Weg liegend gefunden worden. Er dürfte zuvor mit seinem Rennrad aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve zu Fall gekommen. Mit dem Rettungshubschrauber kam der Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

