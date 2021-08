Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zwei Fahrer mutmaßlich berauscht

Freiburg (ots)

In den Abend- und Nachtstunden des Dienstages, 10.08.2021, sind im Stadtgebiet von Lörrach zwei mutmaßlich berauschte Autofahrer angehalten worden. Gegen 21:15 Uhr war ein 47 Jahre alter Autofahrer in eine Verkehrskontrolle geraten. Da der Fahrer eine starke Alkoholfahne hatte, wurde ein Alcomatentest durchgeführt. Dieser ergab knapp 0,7 Promille. Dann am Mittwoch, gegen 01:00 Uhr, wurde ein 24 Jahre alter Autofahrer kontrolliert. Hier ergab sich der Verdacht, der Mann könnte unter Drogeneinfluss stehen. Ein Urintest bestätige diesen Verdacht, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Beide Männer mussten ihre Autos stehen lassen. Auf sie kommen ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld von mindestens 500 Euro zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell