Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Fenster an Auto eingeschlagen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 09/10.08.2021, wurde an einem Landrover Defender das Beifahrerfenster eingeschlagen. Das Fahrzeug stand auf einem Firmengelände einer Werkstatt in der Straße "Auf der Gänsmatt". Es wurde ein Sachschaden von rund 500 Euro verursacht. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell