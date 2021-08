Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Schwerpunkt Motorrad - Überwachung des Fahrzeugverkehrs

Freiburg (ots)

Die Motorradkonzeption des Polizeipräsidiums Freiburg sieht spezielle Maßnahmen vor, um die Ursachen von Motorradunfällen zu bekämpfen und gegen Motorradlärm vorzugehen.

Am Dienstag, 10.08.2021, lag der Schwerpunkt dieser Konzeption im Landkreis Lörrach. Im Bereich Todtnau-Präg führten Polizeikräfte Lasermessungen in Richtung Hochkopf durch, um insbesondere auf die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten zu achten. Insgesamt wurden neun erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen um mindestens 21 km/h von Motorradfahrern dokumentiert und zur Anzeige gebracht. Fünf Ertappte müssen mit Fahrverboten rechnen, da sie mehr als 40 km/h zu schnell waren. Die höchste Geschwindigkeit lag im dortigen 80 km/h-Bereich bei 154 km/h. Weiter gab es eine Beanstandung wegen zu kleiner Spiegel an einem Motorrad.

Die Maßnahmen im Rahmen dieser Motorradkonzeption werden bis Oktober im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums fortgeführt.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell