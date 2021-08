Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung in Gaststätte

Freiburg (ots)

Nach einer Auseinandersetzung im Flur einer Gaststätte in Weil am Rhein in der Nacht zum Mittwoch, 11.08.2021, sind zwei Verletzte zu beklagen. Die verletzten Männer im Alter von 38 und 53 Jahren wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Gegen 02:15 Uhr war die Polizei vom Gastwirt verständigt worden. Die Aggressionen sollen von einem 38 Jahre alten Gast ausgegangen sein. Zwei Mitarbeiter und ein weiterer Gast seien von dem Tatverdächtigen attackiert worden. Dieser ließ sich bei Eintreffen der Polizei widerstandslos festnehmen. Der Tatverdächtige war alkoholisiert.

