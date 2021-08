Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall: Zwei Fahrradfahrer stoßen zusammen - Einer schaute aufs Handy, der andere ist schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Auf der Straße Landscheidung in Ohler ist es am Donnerstagnachmittag, 5. August, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 33-jährigen und einem 80-jährigen Fahrradfahrer gekommen.

Der 33-Jährige befuhr die Straße Landscheidung in Richtung Wilhelm-Wachtendonk-Straße, als er sein Handy aus der Hosentasche holte, um eine in diesem Moment erhaltene Nachricht zu lesen. Als er das Handy wieder zurück in die Hosentasche stecken wollte und aufsah, kam es zum Zusammenstoß mit einem 80-jährigen Fahrradfahrer der aus Fahrtrichtung Brunnenstraße kam.

Die beiden Unfallbeteiligten verletzten sich und wurden vor Ort durch eine RTW-Besatzung versorgt. Die Verletzungen des 80-Jährigen waren so schwer, dass er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell