POL-MG: Versuchter Mord - Tatverdächtiger in Haft - Nachtragsmeldung 4 - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Mönchengladbach

Mönchengladbach, Neuss (ots)

Seit dem 27.6.2021 ermittelt eine Mordkommission der Polizei Mönchengladbach wegen eines versuchten Tötungsdeliktes zum Nachteil eines 39-jährigen Mannes aus Neuss, der lebensgefährlich in Mönchengladbach Wickrath aufgefunden worden war.

Weitere Informationen sind aus den zurückliegenden Pressemeldungen der Polizei Mönchengladbach vom 28.6.2021, 29.6.2021, 29.7.2021 und 3.8.2021 zu entnehmen.

Mit der letzten Meldung wurde die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 32-jährigen Tatverdächtigen A. Sch. eingeleitet.

Die weiteren intensiven Ermittlungen der Mordkommission führten am Abend des 4.8.2021 zur Ermittlung des Aufenthaltsortes des Beschuldigten, gegen den ein nationaler und europäischer Haftbefehl vorliegt.

Am späten Abend nahm die Mordkommission den Tatverdächtigen in einer Mönchengladbacher Wohnung widerstandslos fest. Zivilfahnder des Einsatztrupps und Diensthundeführer waren zur Unterstützung in diesen Einsatz eingebunden.

Heute Vormittag (5.8.2021) verkündete eine Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Mönchengladbach den Haftbefehl wegen versuchten Mordes und gewährte dem Tatverdächtigen rechtliches Gehör.

Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

Nach wie vor können über die bereits gemachten Angaben hinaus aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Auskünfte gegeben werden.(wr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell