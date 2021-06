Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Joggerin belästigt ++ Winsen - Diebe hatten es auf Katalysatoren abgesehen

Hollenstedt/ Ochtmannsbruch (ots)

Joggerin belästigt

Am Montag, 31.05., gegen 10:00 Uhr, befand sich eine Joggerin an der Landstraße 141 Hollenstedt/ Ochtmannsbruch. In Höhe der dortigen Haltestelle "Wiesenweg" bemerkte die junge Frau eine männliche Person im dortigen Gebüsch. Diese Person hatte die Hose heruntergelassen und zeigte sich so der Joggerin. Bei der Person im Gebüsch soll es sich laut Beschreibung der Joggerin um einen ca. 40 - 45 jährigen Mann gehandelt haben, etwa 185 cm groß, kräftige Statue, 3-Tage-Bart, bekleidet mit einem schwarzen Oberteil und einer grauen Mütze. Der Mann flüchtete mit einem Mountainbike. Es gibt Hinweise darauf, dass sich diese Person häufiger im dortigen Gebüsch versteckt und sich weiblichen Personen gezeigt hat. Hinweise bitte an die Polizeistation Hollenstedt, Tel: 04165/ 21769-0

Winsen - Diebe hatten es auf Katalysatoren abgesehen Insgesamt 7 Pritschenwagen eines Unternehmens in der Porschestraße in Winsen sind am vergangenen Wochenende ( 28.05.-31.05.) in den Fokus von Dieben geraten. Der oder die Täter gelangten in der Zeit von Freitag, 16:30 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, auf das umzäunte Gelände und demontierten dort die vollständigen Abgasanlagen von 7 Pritschenwagen. 2 der 7 Abgasanlagen sind entwendet worden, die anderen 5 wurden noch am Tatort aufgefunden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Da es den Anschein hat, dass der oder die Täter bei ihrer Tatausführung gestört wurden, bittet die Polizei Winsen um Hinweise unter der Telefonnummer: 04171/ 7960.

