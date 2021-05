Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg vom 28. bis 30.05.

Landkreis Harburg (ots)

Buchholz - Einbrecher in Schule festgenommen

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr löste die Alarmanlage der BBS in Buchholz aus. Durch Beamte der Polizei Buchholz konnte auf dem Dach der Schule ein 21-jähriger Einbrecher festgenommen werden. Einem weiteren Täter gelang die Flucht. Die Täter waren in einen Technikraum der Schule eingebrochen und hatten bereits mehrere Elektrogeräte zum Abtransport auf dem Dach bereitgestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-jährige wieder entlassen.

Heidenau - tödlicher Verkehrsunfall

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr kam ein 33-Jähriger mit seinem Transporter auf der Straße zwischen Heidenau und Vaerloh aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn auf und kollidierte mit einem Baum. Infolge des Unfalles verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle.

Buchholz - Trunkenheit

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 24-Jähriger Fahrer eines VW Passat durch Beamte der Buchholzer Polizei kontrolliert. Dieser war den Beamten zuvor durch seine schnelle Fahrweise auf der B 75 aufgefallen. Ein Alkoholtest bei dem Fahrer ergab 1,75 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Seevetal BAB 1 - Trunkenheit

Am Samstag, gegen 17.52 Uhr, befuhr ein 56jähriger mit seinem Pkw Opel Corsa zunächst die A 39 und danach die A 1 in Richtung Hamburg. Auffällig war dabei seine sehr unsichere Fahrweise mit stets wechselnden Geschwindigkeiten und starken Schlangenlinien. Nachfolgende Fahrzeuge waren teilweise zu Notbremsungen gezwungen, um einen Unfall zu vermeiden. Einer Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Winsen gelang es schließlich an der Anschlussstelle Harburg, den Pkw zu stoppen und den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Dabei wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 0,93 Promille. Aufgrund der starken Ausfallerscheinungen wurde eine Blutprobe genommen und der Führerschein sichergestellt.

Winsen (Luhe) - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde durch Beamte des PK Winsen (Luhe) am Samstag gegen 00:25 Uhr ein Kleinkraftrad nach kurzer Flucht angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der männliche Fahrzeugführer (17) nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem war das Fahrzeug nicht zugelassen. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt.

Tespe - Brand eines Reihenhauses

Am Sonntag gegen 02:00 Uhr kam es in Tespe, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts eines Kühlschrankes, zu einem Brand eines Reihenhauses. Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Bei dem Brand wurden zwei der Bewohner durch Rauchgas leicht verletzt. Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Gödenstorf - Körperverletzung mit Messer

Am Sonntag gegen 02:25 Uhr kam es in Gödenstorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen infolgedessen der Täter (22) das Opfer (22) mit einem Messer am Arm verletzte. Der Täter wurde vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Das Opfer konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung bereits wieder verlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell