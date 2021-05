Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Trickdieb erbeutete Bargeld

Neu Wulmstorf (ots)

Ein 79-jähriger Mann ist am Mittwoch (26.5.2021) von einem Unbekannten bestohlen worden. Kurz zuvor hatte der 79-Jährige Bargeld an einem Automaten abgehoben. Gegen 12 Uhr sprach der Täter den Mann in der Bahnhofstraße an und bat ihn, ihm zwei Euro zu wechseln. Hierbei gelang es dem Unbekannten, unbemerkt in die Geldbörse des 79-jährigen zu greifen. Der Täter erbeutete dabei 220 Euro Bargeld. Erst als der 79-Jährige wenig später in einem Geschäft bezahlen wollte, bemerkte er das Fehlen des zuvor abgehobenen Bargelds.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

-männlich

-südländisches Erscheinungsbild

-ca. 45-50 Jahre alt

-165 cm groß, mit deutlichem Bauchansatz

-trug eine blaue Jeans und eine olivfarbene Jacke

Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Telefon 040 33441990.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell