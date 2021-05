Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendpressemeldung

LK Harburg (ots)

1. Brackel - Zigarettendiebe scheitern

Am frühen Samstagmorgen gegen 02:45 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei der zwei Personen dabei beobachtete, wie sie sich an einem Zigarettenautomaten in der Dorfstraße in Brackel zu schaffen machten. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten an dem Automaten Aufbruchspuren fest, es blieb aber offensichtlich beim Versuch. In der Nähe des Tatortes konnten dank eines guten Zeugenhinweises zwei verdächtige Personen in einem Pkw festgestellt werden. Die Durchsuchung des Pkw führten zum Auffinden weiterer Beweismittel, so dass gegen die Personen ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

2. Drage - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Schwinder Straße in Drage kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte warfen mit einem Stein eine Scheibe ein und gelangten so in das Haus. Hier entwendete der unbekannte Täter eine Flasche mit Kleingeld. Möglicherweise steht ein weißer Kastenwagen der Marke Daimler Chrysler mit der Tat in Verbindung. Der Tatzeitraum lässt sich auf Samstag 08:00 Uhr bis Sonntag 03:00 Uhr eingrenzen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Winsen (L) zu melden, Tel. 04171-7960.

3. BAB 261 - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Samstag kam es auf der A 261, Richtungsfahrbahn Hamburg in Höhe des Buchholzer Dreiecks, gegen 19.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Laut Angaben eines Zeugen befuhr ein blauer Pkw Volvo, kommend aus Richtung Bremen, die BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg. Im Bereich des Buchholzer Dreiecks sei dieser weiter auf die BAB 261 gefahren. Im dortigen Kurvenbereich, kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Außenschutzplanke. Im Anschluss schleuderte der Pkw über die Fahrbahn und prallte in die Mittelschutzplanke. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3000,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend mit seinem Pkw unerlaubt vom Unfallort. Gegen den Fahrer des flüchtigen Pkw wurde ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Winsen unter der Telefonnummer 04171-796200 zu melden.

4. BAB 39 - Betrunken auf der Autobahn

Am 22.05.2021 zogen Beamte der Polizei Lüneburg, dank eines Zeugenhinweises, einen Mann aus dem Verkehr, der mit seinem Transporter unterwegs war, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Nach bisherigem Erkenntnisstand meldete ein Zeuge einen Transporter der Marke Renault, der unsicher auf der BAB 39 in Fahrtrichtung Hamburg mit einer Geschwindigkeit von ca. 50 km/h geführt wurde. Die Beamten konnten das Fahrzeug vor der Anschlussstelle Winsen-Ost feststellen und auf dem Pendlerparkplatz anhalten. Bei der Kontrolle konnte bei dem 32-jährigen Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch bemerkt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,39 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und der Führerschein wurde sichergestellt. Der 32-jährige wird sich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge von Trunkenheit verantworten müssen.

5. Tostedt - Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bislang unbekannte Täter diverse Fahrzeuge am Bahnhof Tostedt sowie im unmittelbaren Umfeld beschädigt. Hierbei wurden die Scheiben der Fahrzeuge eingeschlagen. Die Täter haben jedoch nichts aus den Fahrzeugen entwendet. Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Tostedt unter 04182-404270.

6. Buchholz i.d.N. - Zu groß für den Mühlentunnel

Am Samstagmittag durchquerte ein kleiner Lkw den Seppenser Mühlentunnel. Dabei beschädigte dieser den Deckenputz des Tunnels, da der Fahrer die angegebene Durchfahrtshöhe mit 2,3 m missachtete. Da Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Dank einer Zeugin, die sich hinter den Verursacher setzte und die Polizei verständigte, konnte dieser im Nahbereich kontrolliert werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Lkw nicht über den nötigen Versicherungsschutz verfügte. Der Lkw musste am Kontrollort verbleiben und der Fahrer konnte seine Fahrt nicht fortsetzen.

7. Sprötze - Teelicht geht in Flammen auf

Am Samstagabend kam es in Sprötze zu einem Brand in einem Wochenendhaus. Ein umgekipptes Teelicht entzündete Mobiliar im Haus. Nur durch das schnelle Einschreiten der Bewohner konnte eine Ausbreitung verhindert werden. Zwei Bewohner mussten jedoch mit einer leichten Rauchgasintoxikation in das Krankenhaus verbracht werden.

8. Buchholz i.d.N. - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Samstagabend kam es zwischen zwei Fahrzeugen zu einem Zusammenstoß auf der Kreuzung Dibberser Straße/Nordring/Buenser Weg. Der Unfallverursacher wollte vom Nordring in Richtung Vaensen abbiegen. Dabei übersah der junge Fahrer die vorfahrtsberechtigte Fahrzeugführerin, die aus dem Buenser Weg in Richtung Nordring fuhr. Auf der Kreuzung kam es zu einem Zusammenstoß. Der Unfallverursacher verletzte sich schwer. Seine drei Insassen wurden glücklicher Weise nicht verletzt. Die Unfallgegnerin verletzte sich leicht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell