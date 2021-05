Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vollbrand eines Pkw ++ Buchholz - Baggerschaufel von Baustelle entwendet

Buchholz in der Nordheide (ots)

Vollbrand eines Pkw

Bereits am Dienstag, 18.05.2021, gegen 10:45 Uhr, geriet ein Pkw Renault auf der B 75 Höhe Meilsener Straße in Brand. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer warnten den Fahrzeugführer aus Tostedt, da aus dem Motorraum Qualm hervordrang. Der Fahrzeugführer konnte daraufhin seinen Pkw auf einen Seitenstreifen lenken. Der Pkw geriet dort dann schnell in Vollbrand. Die Feuerwehr Buchholz konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist noch nicht genau bekannt. Als Ursache wird von einem technischen Defekt am Fahrzeug ausgegangen.

Buchholz - Baggerschaufel von Baustelle entwendet

In der Zeit von Mittwoch, 12.05., bis Montag, 17.05., verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Lagerplatz einer Baustelle in Buchholz, Seppenser Mühlenweg. Der oder die Täter drangen durch einen Bauzaun auf das Baustellengelände. Dort wurde dann eine gelagerte Baggerschaufel entwendet. Außerdem wurde eine Rundumleuchte eines Baggers demontiert und entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Harburg unter 04181/285-0

