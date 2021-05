Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach Raub

Winsen (ots)

Am Sonntag, 16.05.2021, gegen 17:30 Uhr, wurde der Polizei ein Raub in Winsen gemeldet. Dabei soll eine männliche Person dem Opfer zunächst verbal gedroht haben. Anschließend sei eine Digitalkamera beschädigt worden. Zur Klärung des Sachverhaltes wird nach 3 jugendlichen Zeuginnen gesucht, die die Tat beobachtet haben könnten. Der Vorfall ereignete sich im Bereich einer Unterführung in Richtung Rathaus in Winsen. Die gesuchten Zeuginnen könnten sich im Bereich einer dortigen Bäckerei aufgehalten haben. Sie hätten dort aktiv nach Hilfeleistung verlangt und einen Fußgänger angesprochen. Die Zeuginnen werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen unter der Telefonnummer 04171/ 796-0 zu melden.

