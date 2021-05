Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Mittwoch 12.05.2021, 12:00 Uhr, bis Donnerstag, 13.05.2021, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Seevetal/Maschen - tödlicher Verkehrsunfall

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Meckelfelder mit seinem Pkw die Seevetalstraße von Maschen in Richtung Meckelfeld. In einer leichten Linkskurve kam er mit seinem Pkw alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrzeugführer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Für die Unfallaufnahme, bei der unter anderem eine Drohne eingesetzt wurde, musste die Fahrbahn mehrere Stunden vollgesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rosengarten/A261 - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, den 12.05.2021, gegen 19.00 Uhr, befährt der 50-jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw die A 261 in Richtung A1/Bremen und verliert alleinbeteiligt, kurz vor dem dortigen BAB-Parkplatz, die Kontrolle über den Pkw. Der mit zwei weiteren Insassen und einem Hund besetzte Pkw kommt nach rechts von der Fahrbahn ab, fährt durch den Grünstreifen über den Anfang einer Schutzplanke, hebt etwas ab, landet wieder auf der Fahrbahn, überschlägt sich dort und kommt auf dem Dach zum Liegen. Der Pkw fängt Feuer und wird durch die eintreffende Feuerwehr abgelöscht. Die drei leicht verletzten Insassen und der Hund können den Pkw zuvor selbständig verlassen. Die Insassen werden durch RTW in eine Klinik nach Hamburg verbracht. Dem alkoholisierten Fz-Führer wird dort eine Blutprobe entnommen.

