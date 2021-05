Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unter Alkoholeinfluss gefahren ++ Buchholz - Dieb wollte Zigarettenautomaten ausgraben

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Unter Alkoholeinfluss gefahren

Heute (11.5.2021) gegen 1:25 Uhr, kontrollierten Beamte in der Seevetalstraße den 51-jährigen Fahrer eines Mercedes. Bei einem Atemalkoholtest erreichte der Mann einen Wert von rund 1,1 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten.

Buchholz - Dieb wollte Zigarettenautomaten ausgraben

Am Montag (10.5.2021), gegen 3:30 Uhr, hat ein Unbekannter versucht, einen Zigarettenautomaten am Heidekamp aufzuhebeln. Da ihm das nicht gelang, fing der Täter damit an, den Sockel auszugraben. Schließlich brach er sein Vorhaben jedoch ab und ließ den Automaten zurück. Es blieb bei geringem Sachschaden.

