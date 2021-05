Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Oldtimer entwendet

Buchholz i.d.N. (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntag, 16.05.,12:00 Uhr, bis Montag, 17.05., 17:40 Uhr, in der Trift in Buchholz einen 31 Jahre alten Oldtimer BMW entwendet. Das Fahrzeug war auf einem Grundstück abgestellt. Da das Fahrzeug seit mehreren Jahren nicht mehr zugelassen war befanden sich zum Zeitpunkt des Diebstahls keine Kennzeichen an dem Fahrzeug. Bei dem Oldtimer handelt es sich um einen schwarzen BMW 320I mit einem Alpina Lenkrad und orginalen, klappbaren Sportsitzen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter 04181/285-0 entegegen.

