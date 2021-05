Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Aufsitzrasenmäher gestohlen ++ Seevetal/Meckelfeld - Feuer in Einfamilienhaus ++ Buchholz - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Egestorf (ots)

Aufsitzrasenmäher gestohlen

In der Zeit zwischen dem 21. und 25. Mai 2021 haben Diebe einen Aufsitzrasenmäher aus dem Geräteschuppen des Friedhofs gestohlen. Die Täter hatten dazu das Vorhängeschloss des Schuppens aufgebrochen und anschließend den Mäher auf unbekannte Weise vom Gelände an der Alten Dorfstraße abtransportiert. Der Gesamtschaden wird auf rund 3500 EUR geschätzt.

Zeugen, die beobachtet haben, wie der Aufsitzrasenmäher vom Friedhof abtransportiert wurde, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04172 986610 bei der Polizei Salzhausen zu melden.

Seevetal/Meckelfeld - Feuer in Einfamilienhaus

Am Dienstag (25.5.2021), gegen 11:50 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in den Appenstedter Weg gerufen. Ein Zeuge hatte aus dem Nachbarhaus verdächtige Geräusche gehört und bei der Nachschau eine starke Rauchentwicklung im Wohnzimmer des Einfamilienhauses festgestellt. Sofort wurden mehrere Fahrzeuge zur Anschrift entsandt. Die Feuerwehren aus Meckelfeld, Maschen, Glüsingen und Moor waren mit insgesamt rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Bewohnerin des brandbetroffenen Hauses war zum Zeitpunkt des Feuers nicht zu Hause.

Der Feuerwehr gelang es nach kurzer Zeit, den Brand im Inneren des Hauses zu löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache hat der Zentrale Kriminaldienst übernommen. Das Haus wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 60.000 EUR.

Buchholz - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Auf dem Sandparkplatz (P3) des Krankenhauses, an der Straße am Mühlenberg, kam es am Dienstag (25.5.2021) zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 6:40 Uhr und 15:15 Uhr ist ein dort geparkter schwarzer Mercedes im Bereich des hinteren linken Kotflügels und der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt worden. Das verursachende Fahrzeug hinterließ blau-graue Lackspuren an dem Mercedes.

Der Schaden wird auf rund 3500 EUR geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 an die Polizei in Buchholz zu wenden.

