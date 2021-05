Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Müllcontainer in Brand gesetzt ++ Gödenstorf/BAB 7 - Unfall nach Spurwechsel

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Müllcontainer in Brand gesetzt

Heute (25.5.2021), gegen 01:25 Uhr, meldeten Zeugen einen brennenden Müllcontainer an der Straße Diershof. Die Flammen zerstörten den Container und beschädigten zwei Bäume. Der Brand wurde schließlich durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von rund 1400 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Gödenstorf/BAB 7 - Unfall nach Spurwechsel

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Montag (24.5.2021) auf der A7, in Fahrtrichtung Hamburg, einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 19:40 Uhr schnitt der Unbekannte beim Fahrstreifenwechsel eine 43-jährige Frau, die mit ihrem Pkw ebenfalls in Richtung Hamburg unterwegs war. Die Frau wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei touchierte sie den PKW eines 31-jährigen Mannes. Nach dem Gegenlenken prallte ihr Wagen gegen den Sattelzug eines 60-Jährigen.

Die 43-Jährige sowie zwei weitere Insassen ihres Pkw wurden durch die Zusammenstöße leicht verletzt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerkannt fort.

