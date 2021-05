Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Fahrradwerkstatt ++ Buchholz/Holm-Seppensen - Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Seevetal/Maschen (ots)

Einbruch in Fahrradwerkstatt

In der Nacht zu Donnerstag (27.05.2021), in der Zeit zwischen 19.15 und 08.50 Uhr, sind Diebe in eine Fahrradwerkstatt an der Horster Landstraße eingestiegen. Die Täter hatten dazu eine Eingangstür aufgebrochen. Sie entwendeten einen Drucker, mehrere Akkus für Pedelecs sowie Fahrradzubehör. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest.

Buchholz/Holm-Seppensen - Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Auf dem Niedersachsenweg kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Gegen 13.35 Uhr war eine 30-jährige Frau mit ihrem Renault auf der Straße in Fahrtrichtung Holm unterwegs, als ein 45-jähriger Mann mit einem Skoda aus einer Grundstückseinfahrt in die Straße einfuhr. Der Renault prallte gegen die Fahrerseite des Skoda. Dabei wurden beide Beteiligte, sowie ein achtjähriges Mädchen, das Mitfahrerin im Skoda war, verletzt. Das Mädchen kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

