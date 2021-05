Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Unfall geflüchtet ++ Seevetal - Diebe stehlen LKW- Ladung

Winsen (Luhe) (ots)

Winsen (Luhe)

Bereits am Donnerstag, 27.05.2021, in der Zeit zwischen 09 - 16.30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Stadthalle in Winsen in der Schützenstraße. Im genannten Zeitraum muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die linke Fahrzeugseite eines dort geparkten Pkw Skoda, Farbe: grau, beschädigt haben, da über die gesamte linke Fahrzeugseite tiefe Kratzer festzustellen waren. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Winsen, 04171/7960

Seevetal - Diebe stehlen LKW- Ladung

In der Nacht von Samstag, 29.05., auf Sonntag, 30.05., haben bislang unbekannte Täter auf dem Autobahnparkplatz Seevetal Ost an der A7 in Richtung Hamburg, insgesamt sieben Lkw angegangen und versucht, Ladung von den Ladeflächen zu entwenden. In zwei Fällen gelang es den Tätern u.a. Schuhe und Werkzeug zu erbeuten, in fünf Fällen gingen sie leer aus. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Täterhinweise nimmt die Autobahnpolizei Winsen unter 04171/ 796 200 entgegen

