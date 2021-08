Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.08.2021, zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, ist ein Pkw in Weil am Rhein aufgebrochen worden. Der Wagen war auf den Parkplätzen seitlich des Rheincenters geparkt. Ein Teil einer Seitenscheibe wurde durch einen Unbekannten eingeschlagen und der Innenraum teilweise durchwühlt. Gestohlen wurde offensichtlich nichts. Der Sachschaden am Pkw liegt bei rund 1000 Euro.

