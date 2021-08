Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Autofahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 10.08.2021, in Bonndorf leicht verletzt worden. Gegen 12:20 Uhr war es an der Kreuzung Waldstraße/Paul-Körber-Straße zur Kollision zweier Autos gekommen. Eine 49-järhige Frau hatte die Vorfahrt einer von rechts kommenden gleichaltrigen Autofahrerin nicht beachtet. Diese erlitt durch die auslösenden Airbags leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst war an der Unfallstelle im Einsatz. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 10000 Euro.

