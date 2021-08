Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt

B 31: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 10.08.2021, gegen 17.10 Uhr, befuhr der geschädigte Fahrzeugführer die B 31 in Fahrtrichtung Freiburg. Im Bereich der Auffahrt Titisee-West fuhr der derzeit unbekannte Unfallverursacher von der untergeordneten L 156 über den dortigen Beschleunigungsstreifen auf die B 31 in Richtung Freiburg auf und missachtete hierbei beim Fahrstreifenwechsel die Vorfahrt des auf der B 31 fahrenden Pkw-Lenkers. Beide Fahrzeuge streiften sich seitlich.

Anschließend fuhren beide Fahrzeuge hintereinander her. Der Unfallverursacher folgte dem Geschädigten, der an der Ausfahrt Titisee die B 31 verlies um die Schadensregulierung abzuwickeln.

Der Unfallverursacher setzte jedoch seine Fahrt in Fahrtrichtung Freiburg fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen dürfte sich nach ersten Schätzungen auf ca. 4.000 Euro beziffern. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen Pkw VW-Golf mit Offenburger Kennzeichen.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel. 07651-93360) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell