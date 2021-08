Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Auto in Carport aufgebrochen

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 11.08.2021, ist ein in einem Carport stehendes Auto in Wutöschingen-Horheim aufgebrochen worden. Die Scheibe der Beifahrertüre wurde eingeschlagen und ein in der Mittelkonsole abgelegter Geldbeutel gestohlen. Offensichtlich griff sich der Täter gezielt die von außen erkennbare Geldbörse. Weitere Fahrzeuge in der Umgebung der Lauchringer Straße wurden nicht angegangen. Die Tatzeit lag zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwochmorgen.

