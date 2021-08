Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Feuerstelle im Wald rechtszeitig gelöscht - Tatverdächtiger kommt auch als Urheber weiterer Brände in Betracht

Freiburg (ots)

Eine Feuerstelle im Wald bei Kandern ist am Dienstagmorgen, 10.08.2021, noch rechtzeitig gelöscht worden, bevor das Feuer ein größeres Ausmaß annehmen konnte. Gegen 10:00 Uhr war ein größeres Feuer an der L 135 gemeldet worden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf den direkt angrenzenden Wald verhindert werden. Ein aufgeschichteter Holzhaufen hatte gebrannt, der mutmaßlich entzündet wurde. Von der Feuerwehr konnte in der Nähe ein 41 Jahre alter Mann angetroffen werden. Dieser räumte auch gegenüber den später eingetroffenen Polizeikräften ein, den Haufen angezündet zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommt der Mann auch als Urheber zurückliegender Brände rund um Kandern in Betracht. So kam es in den letzten zwei Jahren zu mindestens zwei Vollbränden von Waldhütten und diversen kleinere Waldbrände. Zuletzt wurden am 29.07.2021 fünf Holzcontainer am Ortsrand in Brand gesetzt. Der Tatverdächtige wurde gestern ärztlich in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Die Staatsanwaltschaft Freiburg - Zweigstelle Lörrach - prüft derzeit einen Antrag auf Erlass eines Unterbringungsbefehls gegen den Tatverdächtigen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell