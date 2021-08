Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gutach: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 10.08.2021, gegen 17.25 Uhr befuhr eine 33-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die B 294 von Elzach kommend in Fahrtrichtung Freiburg und hielt an der Einmündung Bleibach (Schießbrückle), an der Rotlicht zeigenden Ampelanlage ordnungsgemäß an.

Offenbar erkannte dies der ihr folgende 78-jährige Fahrzeugführer zu spät und fuhr nahezu ungebremst dem stehenden Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 33-Jährige mit ihrem Fahrzeug einige Meter in den Kreuzungsbereich geschoben. Das Fahrzeug des Unfallverursachers kollidierte im Weiteren mit einem mobilen Ampelmasten einer Baustellenampel, verschob diesen und kam dann zum Stehen.

Beide Fahrzeugführer wurden schwerer verletzt und in benachbarte Kliniken eingeliefert. Die auf dem Rücksitz der 33-Jährigen befindlichen Kleinkinder im Alter von 1 und 4 Jahre, blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell