POL-FR: Kleines Wiesental: Motorradfahrer nach Unfall mit dem Rettungshubschrauber in Klinik

Schwer verletzt hat sich am Mittwoch, 11.08.2021, gegen 14.20 Uhr, ein 74 Jahre alter Motorradfahrer auf der L 140 zwischen Stockmatt und Wies. Die Strecke befuhr der Mann mit seiner Honda talwärts, als er kurz nach dem Ortsausgang von Stockmatt in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad verlor und stürzte. Er kam an der Leitplanke zum Liegen, sein Krad rutschte darunter hindurch und kam an der steil abfallenden Böschung zum Stillstand. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der 74-jährige ins Krankenhaus geflogen. Die Strecke musste kurzeitig voll gesperrt werden. An der Honda entstand Sachschaden von rund 2000 Euro, an der Leitplanke von 500 Euro.

