POL-FR: Weil am Rhein: Küchenbrand

Am Mittwoch, 11.08.2021, gegen 11:15 Uhr, hat eine Küche in einem Mehrfamilienhaus in Weil am Rhein gebrannt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten mit zahlreichen Einsatzkräften an. Alle Bewohner konnte das Haus rechtzeitig verlassen. Drei kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Sie zogen sich leichte Rauchgasvergiftungen zu. Der Brand beschränkte sich auf die Küche einer Wohnung. Diese wurde durch das Feuer beschädigt. Der Sachschaden dürfte bei rund 15000 Euro liegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es bei der Essenzubereitung zu einer Stichflamme, die auf die Dunstabzugshaube übergriff.

