Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrradregistrierung bei der Polizei Weyhausen

Weyhausen (ots)

Die Polizei Weyhausen führt am 15.06.2021, in der Zeit von 09:00-15:00 Uhr, eine Fahrradregistrierung durch. Diese ist besonders bei einem Diebstahl des Rades hilfreich, da aufgefundene Räder so wieder an die Eigentümerin/ den Eigentümer ausgehändigt werden können.

Mitzubringen sind an diesem Tage das Fahrrad sowie zugehörige Kaufunterlagen, ein Ausweis und ein eigener Stift. Soll ein Pedelec registriert werden, sollte auch der Akku-Schlüssel mitgenommen werden, da sich unter dem Akku oft spezifische Nummern befinden.

