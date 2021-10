Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schlafende Frau wird in Bus von Kassel nach Fritzlar von Unbekanntem beklaut: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel / Fritzlar (Schwalm-Eder-Kreis): Ein bislang unbekannter Täter hat in der vergangenen Woche einer schlafenden Frau in einem Linienbus von Kassel nach Fritzlar, vermutlich auf der Autobahn, die Handtasche geklaut. Die 49-Jährige aus Fritzlar erstattete später Anzeige bei der Polizei. Die weiteren Ermittlungen brachten bislang keine Hinweise auf den Täter, weshalb die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal, die den Fall bearbeiten, nun nach Zeugen suchen. Möglicherweise hatten andere Fahrgäste des Busses Beobachtungen im Zusammenhang mit den Diebstahl gemacht und können Hinweise auf den Täter geben.

Ereignet hatte sich der Diebstahl am Dienstag, den 12. Oktober 2021. Die 49-Jährige war an der Haltestelle Auestadion in Kassel gegen 17 Uhr in den Linienbus nach Bad Wildungen eingestiegen. Wie sie bei der Erstattung der Anzeige zwei Tage später gegenüber der Polizei angab, war sie kurze Zeit später eingeschlafen. Vermutlich bei der Fahrt auf der Autobahn 49 hatte ein Unbekannter ihre schwarze Lederhandtasche mitsamt Bargeld und Ausweispapieren gestohlen. Als sie wieder wach wurde, musste sie das Fehlen der Handtasche feststellen. Gegen 17:30 Uhr stieg sie schließlich in Fritzlar aus, wobei sie keine verdächtigen Personen unter den anderen Fahrgästen feststellen konnte.

Zeugen, die als Fahrgast Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell