Tot aufgefundene Frau identifiziert

Am Samstagmorgen (24.07.2021) bargen Taucher der Feuerwehr Lübeck eine tote Frau aus dem Gewässer des Stadtgrabens unweit der Wielandbrücke in Lübeck St. Lorenz. Zur Klärung der Todesursache und Identifizierung der Person wurde der Leichnam anschließend in die Lübecker Rechtsmedizin verbracht.

Im Zuge der Ermittlungen der Lübecker Kriminalpolizei konnte die Identität der Frau nun eindeutig festgestellt werden: Es handelt sich um eine 21-jährige Frau aus Lübeck. Die Todesursache steht fest. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

